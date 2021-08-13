Горуправа Калуги ищет владельцев голубятни и сарая на улице Молодежной

Городская управа Калуги в пятницу, 13 августа, объявила о поисках владельцев голубятни и металлического сарая, расположенных в районе дома №44 по улице Молодежной.

Собственников просят предоставить документы на эти строения. Иначе здания будут снесены.

Обращаться по этому вопросу калужане могут в администрацию по адресу: ул. Московская, д.188 (каб.310), тел: (4842) 71-36-28.