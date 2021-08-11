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В Калуге дома рядом с новым Дворцом спорта становятся мятными

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2021 14:27 6 1063
В Калуге дома рядом с новым Дворцом спорта становятся мятными

В Калуге продолжается капитальный ремонт пятиэтажных домов, расположенных по соседству со строящимся Дворцом спорта. О ходе работ в среду, 11 августа, сообщили в Фонде капитального ремонта Калужской области.

Полностью завершен капремонт крыши и фасада в доме № 55 на улице Ленина и в доме № 20 на улице Веры Андриановой.

- Приближается к завершению и ремонт фасадов в соседних домах на Веры Андриановой, - пояснили в фонде. - Сейчас в доме № 24 ведутся окрасочные работы, выполняется ремонт крыши. Далее мятный оттенок начнёт приобретать и фасад дома № 22. Штукатурные работы на всех ремонтируемых домах полностью завершены, они выполнялись отделочным материалом «Короед». Благодаря минеральным гранулам, которые есть в его составе, на поверхности создаются бороздки. Эта фактурная смесь хорошо зарекомендовала себя в прошлогодних ремонтах. Подрядчики восстановили разрушенные плиты и металлические рамки на балконах, обшили балконы металлом, установили отливы, заменили оконные блоки в подъездах, козырьки над входами в подъезды и двери в подвальные помещения.

Напомним, Дворец спорта должны были достроить еще в конце 2020 года. Однако, по последним данным, его откроют в конце августа - к 650-летию Калуги.

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта Калужской области.
Опубликовано: 11.08.2021 14:27 6 1063
Тэги: благоустройство капремонт
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