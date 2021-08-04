В Калуге новую скульптурную композицию «Союз - Аполлон» откроют 5 августа

В четверг, 5 августа, на территории музея истории космонавтики в Калуге откроется композиция, посвященная космической стыковке «Союз - Аполлон», которая состоялась в 1975 году.

- Ранее велись работы по изготовлению фундаментного ростверка для установки памятного знака «Рукопожатие в космосе», - рассказали в среду в пресс-службе городской управы. - Сегодня утром на территории музея был произведен монтаж элементов конструкции, которые изготовлялись на одном из калужских предприятий.

Как пояснил главный архитектор Калуги Алексей Комов, остались только небольшие локальные мероприятия вокруг знака, которые будут закончены сегодня в течение дня.

Авторами композиции «Союз – Аполлон» являются скульптор Игорь Бурганов, художник Юрий Менчиц и главный архитектор города Алексей Комов.