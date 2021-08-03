Юрий Моисеев поздравил жителей Северного с открытием нового сквера

О благоустроенном сквере на месте пустыря жители и члены территориальной общины «Северный» мечтали уже давно. Именно этот проект был выбран в результате рейтингового голосования.

Благоустройство по программе «Комфортная городская среда» началось ещё в 2020 году, второй этап работ был завершён в начале июля этого года.

В сквере появилась детская площадка, беседки, посажены деревья и кустарники, смонтировано освещение, обустроены пешеходные дорожки, сделан деревянный настил для сцены, установлен спортивный инвентарь.

В церемонии открытия приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы, руководители подразделений Горуправы, члены ТОС и жители.

- Поздравляю вас с открытием нового замечательного сквера. Этот год для нашего города особый – Калуге исполняется 650 лет. Хочется, чтобы память об этом событии осталась на долгие годы. Откроется ещё множество объектов, но особенно приятно, что новые общественные пространства открываются в микрорайонах. Желаю, чтобы вы с удовольствием пользовались этим местом и любили наш город, – сказал Юрий Моисеев.