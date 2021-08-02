В Калуге два фонтана отключили в День ВДВ

В понедельник, 2 августа, в России отмечают День ВДВ. В Калуге шествие прошло по улице Кирова. Но на площади Победы в этот раз обошлось без купаний в фонтане. Он просто в этот день не работает.

Однако в городской управе объяснили отключение фонтанов ремонтными работами.

- Фонтан «Торнадо» находится на обслуживании, в связи с этим в настоящее время выключен, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Фонтан на площади Победы сливается для очистки и последующих ремонтных работ.

Фонтан «Торнадо» находится на обслуживании.