В Калужской области благоустроили 57 общественных пространств с начала года

В городах и селах Калужской области в этом году уже благоустроено 57 общественных пространства и 87 дворов. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Всего в планах на этот год по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» 273 объекта, - подчеркнул Шапша.

По его словам, в Юхновском, Куйбышевском и Барятинском районах запланированные работы по благоустройству территорий уже выполнены полностью.