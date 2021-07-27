В Калужской области благоустроили 57 общественных пространств с начала года
В городах и селах Калужской области в этом году уже благоустроено 57 общественных пространства и 87 дворов. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- Всего в планах на этот год по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» 273 объекта, - подчеркнул Шапша.
По его словам, в Юхновском, Куйбышевском и Барятинском районах запланированные работы по благоустройству территорий уже выполнены полностью.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!