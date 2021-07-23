В Калуге футбольное поле в сквере Волкова откроют до конца 2021 года

В Калуге планируется до конца года открыть футбольное поле с искусственным газоном в сквере Волкова. В пятницу, 23 июля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Провел выездную планерку и проверил работы на месте, сейчас здесь готовят основание под футбольное поле, завершат примерно к середине августа, - отметил он. - Затем на территорию зайдет подрядчик, выигравший конкурс, и займется укладкой качественного искусственного газона. В этом году поле введем в эксплуатацию.

Также в сквере Волкова появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Его город получит благодаря участию в федеральном проекте «Спорт — норма жизни».

- На втором этапе проекта построим памп-трек и скейт-парк, будет и велодорожка, - пообещал Денисов. - В планах – установка душевых, вместимостью по 8 человек, и три модульных туалета – два ближе к набережной и один ближе к парковке на улице Циолковского. Памп-трек и одну из уборных планируем сделать уже в этом году. Народная спортплощадка останется в сквере, сместившись на несколько метров.

Сквер Волкова в Калуге по состоянию на 23 июля 2021 года.