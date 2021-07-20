Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

В Боровске планируют построить новую набережную за 500 миллионов рублей

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 20.07.2021 17:39 1 257
В Боровске планируют построить новую набережную за 500 миллионов рублей

В понедельник, 19 июля, на еженедельном совещании правительства Калужской области глава администрации Боровского района Анжелика БОДРОВА рассказала, что для развития туристического бизнеса в Боровске разработано нескольких новых проектов. 

- Боровский район единственный в Калужской области, на территории которого проходят порядка 23 фестивалей различного уровня.  Так регулярно проводятся различные мероприятия в сфере событийного туризма, - рассказала глава района. – На данный момент в Боровске функционируют пешеходные экскурсионные маршруты по паломническим объектам, а также «Боровск космический».

Но этого недостаточно, считают местные власти. Анжелика Бодрова поделилась своими планами на ближайшие четыре года.

Самый первый проект - это реконструкция площади Ленина, которая уже идёт полным ходом. Отсюда начинается как первое путешествие туриста, так и первое впечатление о городе, считает глава администрации. Будет восстановлено историческое мощение площади, организовано безопасное автомобильное движение и парковочное пространство, будет создана удобная пешеходная среда, проведена модернизация линий наружного освещения. 

Также в Боровске появится красивая и удобная набережная на реке Протва. По сути, это первый в городе парк у воды, считает Анжелика Бодрова. Будет проведена очистка прибрежной зоны, построены пешеходные дорожки. Появится лодочная станция, лавочки, беседки.

Глава администрации района надеется, что также удастся провести очистку дна Протвы.  Стоимость работ, по ее мнению, составит около 500 миллионов. рублей. Планируемый срок окончания работ - 2022-2025 годы.

Планируется создание экологического туристического маршрута в черте бора города Боровск. Он пройдёт от поселка Институт до построек самого города. Экотропа будет предназначена для пеших и велопрогулок. Также на территории городского бора разработают проект лыжной трассы.

Уже проводится реставрация Покровского старообрядческого собора. Это уникальный памятник неорусского стиля. Его видит каждый, кто въезжает в Боровск со стороны Москвы, подчеркнула Анжелика Бодрова.

На других храмах города планируется сделать подсветку, чтобы они красиво смотрелись ночью. 

В 2022 году появится спортивная площадка «Вираж» со скейт-парком, трассой для спортивных велосипедов, катком, а также кафе и прокатом спортивного инвентаря.

На улице Пушкина появится спортивно-игровая площадка «Нарния». В этом парке построят зоны спортивных игр с тренажерами, теннисный стол и площадку для мини-футбола.

Сквер «Ордена» возведут рядом с фабрикой «Красный октябрь». В нем расположится «Аллея славы» представителей трудовых династий боровчан.

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 20.07.2021 17:39 1 257
Тэги: благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов
МегаФон будет развивать сеть в Калужской области с Huawei, Nokia и ZTE
ВТБ в Калужской области выдал первый жилищный кредит под 5% для семьи с одним ребенком
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в 2021 году
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Об актуальности конструкторов для составления резюме
Где купить оригинальные запчасти для котлов FERROLI?
Какую операционную систему выбрать?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru