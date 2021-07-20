В Боровске планируют построить новую набережную за 500 миллионов рублей

В понедельник, 19 июля, на еженедельном совещании правительства Калужской области глава администрации Боровского района Анжелика БОДРОВА рассказала, что для развития туристического бизнеса в Боровске разработано нескольких новых проектов.

- Боровский район единственный в Калужской области, на территории которого проходят порядка 23 фестивалей различного уровня. Так регулярно проводятся различные мероприятия в сфере событийного туризма, - рассказала глава района. – На данный момент в Боровске функционируют пешеходные экскурсионные маршруты по паломническим объектам, а также «Боровск космический».

Но этого недостаточно, считают местные власти. Анжелика Бодрова поделилась своими планами на ближайшие четыре года.

Самый первый проект - это реконструкция площади Ленина, которая уже идёт полным ходом. Отсюда начинается как первое путешествие туриста, так и первое впечатление о городе, считает глава администрации. Будет восстановлено историческое мощение площади, организовано безопасное автомобильное движение и парковочное пространство, будет создана удобная пешеходная среда, проведена модернизация линий наружного освещения.

Также в Боровске появится красивая и удобная набережная на реке Протва. По сути, это первый в городе парк у воды, считает Анжелика Бодрова. Будет проведена очистка прибрежной зоны, построены пешеходные дорожки. Появится лодочная станция, лавочки, беседки.

Глава администрации района надеется, что также удастся провести очистку дна Протвы. Стоимость работ, по ее мнению, составит около 500 миллионов. рублей. Планируемый срок окончания работ - 2022-2025 годы.

Планируется создание экологического туристического маршрута в черте бора города Боровск. Он пройдёт от поселка Институт до построек самого города. Экотропа будет предназначена для пеших и велопрогулок. Также на территории городского бора разработают проект лыжной трассы.

Уже проводится реставрация Покровского старообрядческого собора. Это уникальный памятник неорусского стиля. Его видит каждый, кто въезжает в Боровск со стороны Москвы, подчеркнула Анжелика Бодрова.

На других храмах города планируется сделать подсветку, чтобы они красиво смотрелись ночью.

В 2022 году появится спортивная площадка «Вираж» со скейт-парком, трассой для спортивных велосипедов, катком, а также кафе и прокатом спортивного инвентаря.

На улице Пушкина появится спортивно-игровая площадка «Нарния». В этом парке построят зоны спортивных игр с тренажерами, теннисный стол и площадку для мини-футбола.

Сквер «Ордена» возведут рядом с фабрикой «Красный октябрь». В нем расположится «Аллея славы» представителей трудовых династий боровчан.