В Калуге установили павильон-кофейню в историческом стиле

На улице Кирова в Калуге рядом с одним из торговых центров установили павильон в историческом стиле. В нем располагается кофейня, сообщили в субботу, 17 июля, в городской управе.

- В основе разработки исследования архивных материалов по истории элементов городской среды Калуги, которые ведутся нами постоянно и с привлечением калужских краеведов. Отдельное спасибо Юрию Юрьеву, - прокомментировал событие главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.