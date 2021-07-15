В Калуге капитально отремонтируют Дом культуры в Шопино

Дом культуры в Шопино ждет капитальный ремонт. В четверг, 15 июля. состоится аукцион по выбору подрядчика, сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Центр управления регионом помогает видеть все, что беспокоит калужан. Житель деревни Шопино поделился в социальных сетях опасениями за судьбу местного Дома культуры, - отметил глава региона. - Здание клуба требует серьезного ремонта. По словам жителей, ДК и библиотека при нем пользуются популярностью, особенно у детей и пожилых людей. Чтобы клуб мог нормально функционировать, и библиотека вернулась в прежнее помещение, необходимо прежде всего отремонтировать крышу. Местные жители беспокоятся, почему ремонт до сих пор не начался, хотя готовиться к нему начали несколько месяцев назад. Разобрались в ситуации. Частично ремонт уже сделан. В том числе заменили окна в библиотеке. Уже сегодня должен состояться аукцион по определению подрядчика для капитального ремонта кровли.



Библиотека пока будет принимать заказы и выдавать книги на первом этаже клуба по временному графику (два раза в неделю). Она возобновит работу, когда библиотекарь выйдет из отпуска.



- Но надо будет приводить клуб в порядок и дальше, - заявил глава региона. - Поручил региональному правительству посмотреть, в какую из программ развития социальной сферы в сельской местности можно включить шопинский клуб. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых городах России.