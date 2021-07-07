В Калуге продолжают сажать цветы

В среду, 7 июля, в Калуге проводятся работы по посадке новых цветов и уходу за уже посаженными растениями. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в соцсетях.

Облагораживается въезд в город.

Также порядок наводят в следующих местах:

сквер Мира,

Губернский парк,

Московская площадь,

сквер на улице Ленина, 93,

улица Кирова (Дом быта).