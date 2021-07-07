В Калуге продолжают сажать цветы
В среду, 7 июля, в Калуге проводятся работы по посадке новых цветов и уходу за уже посаженными растениями. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в соцсетях.
Облагораживается въезд в город.
Также порядок наводят в следующих местах:
- сквер Мира,
- Губернский парк,
- Московская площадь,
- сквер на улице Ленина, 93,
- улица Кирова (Дом быта).
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