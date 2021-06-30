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В Калуге на склоне музея космонавтики установили шестиметровые колодцы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.06.2021 17:04 2 268
В Калуге на склоне музея космонавтики установили шестиметровые колодцы

На склоне музея космонавтики в Калуге установлены первые шестиметровые колодцы. Об этом сообщает городской голова в среду, 30 июня.

- Вода теперь не будет неконтролируемо заливать грунт и сочиться в водохранилище, - подчеркнул Денисов. - Задействовали самые современные технические решения, восстановили несколько брошенных канализационных сетей. Всё делается надёжно и по уму.

На данный момент рабочие выполняют работы по укреплению, потому что склон является оползнеопасным объектом.

Закончить работы планируется в августе.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.06.2021 17:04 2 268
Тэги: благоустройство общество дмитрий денисов
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