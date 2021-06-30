В Калуге на склоне музея космонавтики установили шестиметровые колодцы
На склоне музея космонавтики в Калуге установлены первые шестиметровые колодцы. Об этом сообщает городской голова в среду, 30 июня.
- Вода теперь не будет неконтролируемо заливать грунт и сочиться в водохранилище, - подчеркнул Денисов. - Задействовали самые современные технические решения, восстановили несколько брошенных канализационных сетей. Всё делается надёжно и по уму.
На данный момент рабочие выполняют работы по укреплению, потому что склон является оползнеопасным объектом.
Закончить работы планируется в августе.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!