В Калуге восстановили барельефы на улице Гагарина

В Калуге продолжают обновлять монумент к 600-летию города. На данный момент восстановлены бронзовые рельефы на пилонах по улице Гагарина, сообщают в городской управе.

- Рельефы очищены от красочных слоëв, которые десятилетиями скрывали подлинные произведения творческой группы под руководством Льва Кербеля, - написал у себя на странице в соцсетях главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - На каждом рельефе сделано тщательное защитное патинирование бронзовой поверхности.

Также в ближайшее время на пяти барельефах сбоку будут смонтированы утраченные авторские шрифты с датами эпох, которым посвящён каждый рельеф.

Реставрацию монумента планируется закончить ко Дню 650-летия Калуги, которое будет отмечаться в августе этого года.