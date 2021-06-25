В Калуге восстановят «Космическое панно» на фасаде здания бывшего ВНИИМЭТ на улице Гагарина. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в соцсетях в пятницу, 25 июня.

- Достигли договоренностей с подрядчиком, который вскоре займётся реставрацией, - отметил Денисов. - Очень важно, что на это не будет потрачено ни рубля бюджетных средств.