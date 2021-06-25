В Калуге за год высадят миллион цветов

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ проверил организацию благоустройства города к его 650-летию. Об этом он рассказал на своих страницах в соцсетях в пятницу, 25 июня.

Он посетил сквер Мира, где продолжают высаживать цветы.

- Труженицы поделились со мной тонкостями своей работы, - отметил Денисов. - Цветники выбирают и разрабатывают дизайнеры в зимний сезон. Учитывают рисунок клумбы, плотность посадки и климатические условия. Лучше всего, по их мнению, для сквера Мира подходят лимонные тонколистные бархатцы.

В Калуге за год планируют высадить около миллиона цветов.

Также Денисов поручил подкрасить ограждение сквера Мира и привести в порядок памятник К. Э. Циолковскому. Последний раз его тщательно мыли перед майскими праздниками.