В Тарусе на старом фонтане появилась мозаика с пейзажами города

В Тарусе старый городской фонтан украсили мозаикой «Времена года». Об этом сообщили в правительстве Калужской области вечером четверга, 24 июня.

На фонтане теперь изображены узнаваемые пейзажи города, поля, леса, холмы и реки, плавно перетекающие из одного сезона в другой.

Композиция состоит более чем из 80 фрагментов. Она выложена из смальты, кафеля, посуды.

Сверху - то, как фонтан выглядит сейчас. Снизу – раньше.

Как отмечают в правительстве, на работу ушло около 2-х месяцев.