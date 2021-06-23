В Калужской области установили памятник воинам-автомобилистам

Во вторник, 22 июня, ко дню 80-летия начала Великой Отечественной войны на въезде в Спас-Деменск установили памятник воинам-автомобилистам. Об этом сообщили в правительстве Калужской области.

- Он представляет собой постамент, на котором установлена отреставрированная модель автомобиля ГАЗ-63, - отметили в региональном правительстве. - Первые опытные образцы машины созданы в 1939 году, её прототипы активно участвовали в восстановлении страны после войны.

В ведомстве подчеркивают, что территорию вокруг памятника также благоустроили.