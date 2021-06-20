35-летний житель Обнинска пропал неделю назад
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в четверг, 17 июня, сообщает о поисках 35-летнего жителя Обнинска САТТАРОВА Рафиса Фазыльяновича.
Его не видели с 14 июня 2021 года.
Приметы:
- рост 175
- нормальное телосложение
- светло-русые волосы
- карие глаза
- одежда: черная спортивная кофта, черные брюки, синие сланцы с красными полосками
Любую информацию о пропавшем сообщайте по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
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