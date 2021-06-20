35-летний житель Обнинска пропал неделю назад

Любую информацию о пропавшем сообщайте по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.

Его не видели с 14 июня 2021 года.

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