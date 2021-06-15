Семь городов Калужской области подали заявки на благоустройство в рамках нацпроекта

Семь городов Калужской области участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Заявки для участия в конкурсе направлены по проектам благоустройства в Кирове, Людиново, Балабаново, Козельске, Малоярославце, Мосальске и Юхнове, сообщил во вторник, 14 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Его итоги будут подведены до 1 сентября 2021 года.

- Уже 7 проектов от нашего региона с 2018 года стали победителями конкурса, - пояснил губернатор. - Общий объем средств федерального бюджета, полученный победителями, составляет 305 миллионов рублей. Полностью реализованы проекты в Тарусе, Мещовске и Кондрово. На стадии выполнения - в Боровске, Сухиничах, Жукове и Сосенском.

Проекты благоустройства.