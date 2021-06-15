В Калуге начали строить дренажную систему склона музея космонавтики

В Калуге ведутся работы на склоне музея космонавтики. Во вторник, 15 июня, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ попросил жителей не беспокоиться.

- Склон в прошлом году надежно укрепили, - пояснил он. - Весной, в связи с высокой обводненностью, сошла вниз временная дорога, которая использовалась для доставки тяжелой техники на верхний ярус буронабивных свай. В настоящее время восстанавливаем ливневую канализацию музея, строим дренажную систему склона. Поверхностные воды будем собирать и очищать на построенных в прошлом году сооружениях и сбрасывать в водохранилище.

По словам Денисова, следующим этапом станет благоустройство и озеленение склона:

- Появятся удобные дорожки, дополнительные возможности для маломобильных групп населения, а также замечательная смотровая площадка с озеленением.