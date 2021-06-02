В Калуге 100 деревьев срезали за пять месяцев из-за заражения златкой

За первые пять месяцев 2021 года в Калуге ликвидировали около 100 деревьев, которые были заражены изумрудной златкой. В среду, 2 июня, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- С начала года было удалено более 100 пораженных вредителем деревьев, - пояснили в горхозяйстве. - Работы по вырубке ведутся ежедневно, контроль над проведением работ осуществляет комиссия по обследованию зеленых насаждений. Восстановление утраченного лесного фонда в дальнейшем планируется через компенсационную посадку древесных пород, рекомендованных специалистами.

Напомним, летом прошлого года в Калуге была выявлена массовая гибель ясеней.

- Специалистами было определено, что данная проблема заключается в массовом распространении насекомого-вредителя ясеневая изумрудная златка, - рассказали в управлении горхозяйства. - Внимательно изучив опыт коллег из других городов, ранее столкнувшихся с такой же проблемой, было установлено, что единственной действенной мерой подавления очагов златки в настоящее время является широкомасштабные санитарные рубки с удалением всех заселенных златкой деревьев ясеня. В этом году продолжаются работы по локализации очагов распространения узкотелой златки, осуществляемые в соответствии с приказом Россельхознадзора об установлении карантинной зоны в Калуге.