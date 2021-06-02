Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

В Калуге 100 деревьев срезали за пять месяцев из-за заражения златкой

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 02.06.2021 15:17 3 320
В Калуге 100 деревьев срезали за пять месяцев из-за заражения златкой

За первые пять месяцев 2021 года в Калуге ликвидировали около 100 деревьев, которые были заражены изумрудной златкой. В среду, 2 июня, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- С начала года было удалено более 100 пораженных вредителем деревьев, - пояснили в горхозяйстве. - Работы по вырубке ведутся ежедневно, контроль над проведением работ осуществляет комиссия по обследованию зеленых насаждений. Восстановление утраченного лесного фонда в дальнейшем планируется через компенсационную посадку древесных пород, рекомендованных специалистами.

Напомним, летом прошлого года в Калуге была выявлена массовая гибель ясеней.

- Специалистами было определено, что данная проблема заключается в массовом распространении насекомого-вредителя ясеневая изумрудная златка, - рассказали в управлении горхозяйства. - Внимательно изучив опыт коллег из других городов, ранее столкнувшихся с такой же проблемой, было установлено, что единственной действенной мерой подавления очагов златки в настоящее время является широкомасштабные санитарные рубки с удалением всех заселенных златкой деревьев ясеня. В этом году продолжаются работы по локализации очагов распространения узкотелой златки, осуществляемые в соответствии с приказом Россельхознадзора об установлении карантинной зоны в Калуге.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 02.06.2021 15:17 3 320
Тэги: благоустройство экология
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как разработать успешный маркетплейс для оптовой компании?
Исследование Иммунохелс – инновационные технологии на страже вашего здоровья
Надежные электрические тельферы

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru