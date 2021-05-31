В Калуге установили освещение в сквере рядом с Палатами Коробова на улице Плеханова. В понедельник, 31 мая, об этом сообщает управление городского хозяйства.

- В ходе работ установили четыре металлических опоры с осветительными приборами для искусственного освещения территории сквера и пешеходных дорожек в ночное время суток, - пояснили в горхозяйстве.

Также до Дня города планируется провести реконструкцию освещения в сквере Мира. Проходят работы и на лестнице Машзавода.

- В текущем году также запланированы мероприятия по реконструкции уличного освещения на центральных улицах города, таких как: Кирова, Гагарина, Королева, Кутузова, Ленина, Октябрьская, - подчеркнули в управлении городского хозяйства.