Опубликованы фото с верхней точки памятника 600-летию Калуги

В Калуге продолжаются работы по реставрации памятника 600-летию города. Во вторник, 25 мая, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ опубликовал фото с верхней точки памятника.

- Работа кипит, ведь до юбилея Калуги остается не так много времени, - пояснил он. - Наводить красоту начали со стелы и барельефов, скульптуру Гагарина очищают водными спецсредствами под высоким давлением. После восстановления памятника планируем обустроить соседние площадки по нацпроекту «Городская среда», чтобы все здесь радовало глаз. Музыкальный цветофонтан, уютный скверик, архитектурная подсветка и старый-добрый «Шарик». Красота.

Сквер возле памятника – один из вариантов голосования по благоустройству на 2022 год.

- Будем стараться реализовывать все постепенно, отталкиваясь от финансовых возможностей, чтобы и это место стало одним из любимых у калужан, - пояснил Денисов. - Хотя, уверен, и сейчас здесь многие любят проводить время.