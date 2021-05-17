В Калуге появятся улицы Новоспасская и Кемеровская

Названия двух новых улиц Калуги утвердили в понедельник, 17 мая, на заседании комитетов городской думы.

Улица в районе Губернского парка, на которой будет строиться храм в честь Всемилостивого Спаса, получит наименование Новоспасская.

А в Ждамирово рядом с улицей Свободной будет улица Кемеровская. Это решение принято «в целях увековечения 300-летия Кузбасса».