В Калуге тротуар в сквере Ветеранов отремонтировали после жалобы нашего читателя
В начале нынешней недели наш читатель в разделе «Глас народа» размещал о ямах в сквере Ветеранов в районе Московской площади и на перекрестке улиц Суворова и Плеханова.
После этой заметки тротуар в сквере отремонтировали. Об этом сообщили KP40 в четверг, 13 мая, в управлении городского хозяйства.
- По дорожной сети - будет осуществлен комиссионный выезд с целью определения возможности устранения в рамках гарантийных обязательств, - пояснили в горхозяйстве.
Это фото предоставили в городской управе 13 мая.
Оставить свою жалобу можно в разделе «Глас народа».
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