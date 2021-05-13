В Калуге тротуар в сквере Ветеранов отремонтировали после жалобы нашего читателя

В начале нынешней недели наш читатель в разделе «Глас народа» размещал о ямах в сквере Ветеранов в районе Московской площади и на перекрестке улиц Суворова и Плеханова.

После этой заметки тротуар в сквере отремонтировали. Об этом сообщили KP40 в четверг, 13 мая, в управлении городского хозяйства.

- По дорожной сети - будет осуществлен комиссионный выезд с целью определения возможности устранения в рамках гарантийных обязательств, - пояснили в горхозяйстве.

Это фото предоставили в городской управе 13 мая.

Оставить свою жалобу можно в разделе «Глас народа».