В Обнинске лес в форме атома высадят в честь 65-летия города

В следующую субботу, 22 мая, в пригороде Обнинска на территории Боровского лесничества волонтеры примут участие в создании «Аллеи высоких энергий». Организаторами экологической акции выступают региональное министерство природных ресурсов и экологии и Кадастровая палата Калужской области. Мероприятие начнется в 14:00.

- В этом году мы предложили калужанам самостоятельно выбрать места для массовых волонтерских акций по посадке леса, - отметил региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир ЖИПА. - Голосование в социальных сетях получило большой отклик наших земляков, особенно жителей Обнинска и Бабынинского района. На днях геоглиф в форме ракеты появился в Воротынске, а теперь идет подготовка тематической посадки вблизи наукограда.