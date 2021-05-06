В Калужской области 6 700 человек выбрали объекты благоустройства

Всероссийское голосование за объекты благоустройства стартовало 26 апреля. О подробностях рассказали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области в четверг, 6 мая.

Сейчас почти 45 тысяч человек из нашего региона проголосовали за места, которые нуждаются в благоустройстве.

Ситуация с голосованием по городам:

Обнинск - 8 100 человек;

Калуга – 6 700 человек;

село Дворцы Дзержинского района - более 600 человек (при населении менее 1 500).

Отдать своей голос можно до 30 мая включительно.