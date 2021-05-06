В Калужской области 6 700 человек выбрали объекты благоустройства
Всероссийское голосование за объекты благоустройства стартовало 26 апреля. О подробностях рассказали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области в четверг, 6 мая.
Сейчас почти 45 тысяч человек из нашего региона проголосовали за места, которые нуждаются в благоустройстве.
Ситуация с голосованием по городам:
- Обнинск - 8 100 человек;
- Калуга – 6 700 человек;
- село Дворцы Дзержинского района - более 600 человек (при населении менее 1 500).
Отдать своей голос можно до 30 мая включительно.
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