Улицы Калуги убирают ко Дню Победы

В Калуге проводится уборка ко Дню Победы. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в соцсетях в среду, 5 мая.

- Помимо подготовки различных мероприятий, особое внимание в эти дни уделяется уборке города, чистоте его улиц, парков, скверов и других общественных пространств для комфортного времяпровождения калужан и гостей нашего города, - отметил городской голова.

Уборка в Калуге 5 мая 2021 года.