Волонтеры вывезли сто мешков мусора с берегов Киевки в Калуге

В Калуге волонтеры в рамках всероссийской акции «Вода России» убрали мусор с берегов Киевки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области в пятницу, 30 апреля.

С берега вывезли больше ста мешков мусора. По итогам 2020 года Калужская область заняла четвертое место среди участников экологического марафона.



- В прошлом году в акции «Вода России» было задействовано более 68 тысяч калужан. В этом году планируем увеличить этот показатель. Мы видим, что на субботники активно выходят коллективы школ, вузов, бюджетных учреждений и коммерческих организаций. Люди приходят семьями. В этом есть элемент экологического просвещения. Если каждый из нас выйдет на субботник, то в следующий раз, прежде чем бросить окурок или пластиковую бутылку, хорошо подумает, - отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии области Наталья АРТАМОНОВА.