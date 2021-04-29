В Калуге территорию музея космонавтики с 29 апреля открыли для посетителей до 23:00

В Калуге с 29 апреля территория музея космонавтики будет открыта для всех посетителей до 23:00. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Вчера созвонился с директором музея Натальей Абакумовой, договорились, что теперь каждый день, кроме понедельника, площадка второй очереди музея будет открыта до 23 вечера, - пояснил Денисов. - В первый день недели ее будут закрывать в 18 часов — для уборки и помывочных работ.

Режим работы самого музея остался без изменений — с 10 до 18 (вторник-пятница), с 10 до 19 (суббота, воскресенье). Понедельник — выходной.

Ранее, напомним, калужане жаловались, что доступ на территорию музея закрывают в 20:00, а по понедельникам туда вовсе нельзя было попасть.