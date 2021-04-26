В Калужской области с начала апреля прошли 2575 субботников

В Калужской области с начала апреля провели 2575 субботников. В понедельник, 26 апреля, об этом по итогам заседания правительства сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Видно, как регион преображается, становится чище после зимы, - отметил глава региона. - В рамках месячника благоустройства наводим чистоту в наших городах и селах. Работа ведется как силами специализированных организаций, так и с участием калужан. С 1 апреля в Калужской области уже проведено 2575 субботников, в них приняли участие около 27 тысяч человек. 24 апреля прошел самый массовый Всероссийский субботник. Во всех муниципалитетах люди вышли, чтобы внести свой вклад в благоустройство улиц, дворов, общественных пространств. В этот день также прошли экологические акции. Субботники продолжаются.



Также Шапша поручил в ближайшие дни навести порядок на кладбищах.

- Впереди майские праздники, 2 мая будет отмечаться Пасха, - отметил губернатор. - У многих людей есть традиция в эти дни посещать кладбища. Сегодня на заседании областного правительства поставил задачу главам администраций муниципалитетов навести порядок на кладбищах, чтобы у людей не было нареканий по поводу неубранного мусора, отсутствующих контейнеров, невозможности добраться из-за грязи и разбитых дорог.