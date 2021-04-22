Под Калугой высадят лес в форме ракеты

В Калужской области в честь 60-летия первого полета человека в космос высадят лес в форме ракеты. Посадки пройдут 8 мая в районе улицы Школьной в поселке Воротынск.

- Инициатором тематической посадки, которая будет видна из космоса, стало региональное министерство природных ресурсов и экологии совместно с областной Кадастровой палатой и администрацией поселка Воротынск, - рассказали нам 22 апреля в пресс-службе правительства.

Жителей Калуги и других населенных пунктов области приглашают поучаствовать в создании памятного геоглифа. Сбор в районе дома №33 на улице Школьной в 10:00 8 мая.

В прошлом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калужской области появилось девять геоглифов в форме числа 75, которые уже видны снимках из космоса.