В Калуге обустроят пять новых скверов в 2021 году

В Калуге в 2021 году продолжается благоустройство территорий. В итоге должно получится пять новых общественных пространств, сообщили в понедельник, 19 апреля, в управлении городского хозяйства.

Речь идет о следующих местах:

общественная территория в районе школы № 51 (ул. Дорожная, д.17а) - продолжение благоустройства в рамках второго этапа;

общественная территория в районе дома № 15 по ул. Турынинской;

городской сквер в микрорайоне Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108);

общественная территория микрорайона Байконур в районе домов № 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по улице Звездной и домов № 1 и 3 по бульвару Байконур (включая зеленую зону вдоль улицы Московской);

территория у памятника «Паровоз серии Л 3540».

- Благоустройство территории у памятника «Паровоз серии Л 3540» стало возможным благодаря сложившейся экономии по результатам проведенных торговых процедур, - пояснили в горхозяйстве. - На сегодняшний день работы ведутся на трех объектах. В мае согласно контакту работы начнутся в микрорайоне Тайфун, а по территории у памятника «Паровозу серии Л 3540» в настоящее время готовится документация для проведения торговых процедур.