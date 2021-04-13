В Калуге начали переделывать тротуар на улице Тарутинской недалеко от микрорайона Малиновка. Во вторник, 13 апреля, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- В конце прошлого года подрядная организация приступила здесь к строительству тротуара в районе нового пешеходного перехода, но после зимы в некоторых местах основание тротуара вспучило, и плитка «поехала», - пояснил Денисов. - Дал поручения переделать все по гарантии.

По словам городского головы, в течение месяца от Малиновки до пешеходного перехода появится полноценный новый тротуар.

- Подрядчик-то никуда не делся, - объяснил Денисов жителям улицы Тарутинской. - Он когда в декабре месяце укладывал, он понимал. Но у него был контракт действующий, он не мог не делать, иначе его бы оштрафовали. Вот такие у нас законы. Мы его не оправдываем. Он сейчас придет на объект. Сроки поставили. В течение двух недель он все исправит. Будет идеальная плитка.