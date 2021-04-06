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В Калуге к 9 Мая расцветут 300 тысяч тюльпанов
В Калуге к 9 Мая расцветут 300 тысяч тюльпанов. В понедельник, 5 апреля, об этом сообщили на планерке в городской управе.
- Клумбы разобьют у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках, - подчеркивают в администрации. - К 1 мая высадят 25 000 рассады виолы и сурфинии.
В рамках всероссийской акции «Сад памяти» в городе будут посажены новые деревья.
- Территории парков и скверов приберут и благоустроят, проведут санитарную обрезку зеленых насаждений, - подчеркнул городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
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