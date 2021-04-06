В Калуге к 9 Мая расцветут 300 тысяч тюльпанов. В понедельник, 5 апреля, об этом сообщили на планерке в городской управе.

- Клумбы разобьют у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках, - подчеркивают в администрации. - К 1 мая высадят 25 000 рассады виолы и сурфинии.

В рамках всероссийской акции «Сад памяти» в городе будут посажены новые деревья.

- Территории парков и скверов приберут и благоустроят, проведут санитарную обрезку зеленых насаждений, - подчеркнул городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.