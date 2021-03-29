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Власти Калуги призывают жителей города выйти на субботники

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 29.03.2021 16:27 4 492
Власти Калуги призывают жителей города выйти на субботники

В Калуге на следующей неделе начнется сезон субботников. Горожан призывают принять в них участие.

- Готовим распоряжение о проведении серии общегородских субботников с 5 апреля по 1 мая, в рамках которых будем убирать практически все общественные территории, - рассказал 29 марта на планерке в горуправе начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - Призываем жителей принять активное участие на своих дворовых территориях, на территориях парков и скверов, где люди будут проводить время.

Начальник управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ сообщила, что всем желающим готовы выдать инвентарь. На его закупку потрачено около 500 тысяч рублей.

- Хотелось бы отметить, что основная нагрузка по уборке ляжет на тех, кто и должен этим заниматься, это наши бюджетные учреждения, - отметил в свою очередь городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Прежде всего, МБУ «СМЭУ», а также МБУ «Калугаблагоустройство». Наши организации, у которых в обязанности входит уборка улично-дорожной сети. Вся зеленка, которая примыкает к улицам, на которой сейчас основная масса мусора лежит бытового. Поэтому участие в субботниках приветствуется, но основная нагрузка – это городские службы. Это средства, которые заложены в бюджете, и мы обязана как можно быстрее привести город в нормальное нормативное состояние.  Убрать мусор с наших дорог, тротуаров, зеленой зоны. Естественно, это касается и парков-скверов. Там все понятно. Там каждый квадратный метр в парке-сквере покрыт рублем, и мы очень оперативно уберемся в этих залежах. Снег где там завалялся, бытовой мусор. Такое каждый год, к сожалению, поэтому здесь нам нужно в ближайшее время поработать очень плотно. Сами, безусловно, примем участие в субботниках. Такие же договоренности есть с правительством Калужской области. Сотрудники различных министерств, ведомств очень охотно отнеслись к просьбе города. Сами они все калужанами являются. Все остальные – по желанию.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 29.03.2021 16:27 4 492
Тэги: благоустройство дмитрий денисов александр шпиренко инга грибанская
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