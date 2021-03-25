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252 калужанина зарегистрировались в команду добровольцев по поддержке голосования за объекты благоустройства в 2022 году
С 24 февраля для помощи в проведении онлайн-голосования за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году, на сайте www.dobro.ru зарегистрировались 252 жителя Калужской области. Это на 141 больше, чем было запланировано. Регистрация продлится до 29 марта.
Волонтеры будут консультировать жителей, рассказывать о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства, о работе всероссийской платформы. Помимо этого, они помогут жителям проголосовать упрощенно, на месте - для этого у волонтеров будет облегченная версия платформы, а гражданину для голосования понадобится лишь номер телефона, сообщает пресс-служба правительства.
В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет.
Напомним, впервые в России с 26 апреля до 30 мая этого года пройдет онлайн-голосование на общероссийской платформе, где будут размещены адреса территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году. Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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