В Калужской области продлили регистрацию волонтеров для онлайн-голосования по благоустройству

По всей России продолжается создание волонтерским штабов для помощи в проведении голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. В нашей области волонтером для поддержки проекта можно стать до 29 марта. Чтобы стать частью команды, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru, сообщает во вторник, 23 марта, правительство Калужской области.

В этом году впервые в России голосование за объекты будет проходить в течение пяти недель - с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет - он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» наш регион участвует с 2017 года. За это время благоустроено более 1300 территорий. В 2021 году будут приведены в порядок еще 262.