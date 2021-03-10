В Ульяново установили новый мост через пруд

Новый металлический мост через пруд установили в селе Ульяново. В среду, 10 марта, об этом сообщили в правительстве Калужской области.

- Мост через пруд пользуется популярностью у жителей старого Ульянова, - отмечают в правительстве. - По нему удобно добираться пешком до центра, в больницу, культурно-досуговый центр или спортзал. Без него – в обход лишних 3-4 километра. Раньше мост был деревянным, и его постоянно ломали. Только в прошлом году он несколько раз ремонтировался после обращений жителей. Теперь местная администрация установила металлическую конструкцию.

Как отмечают чиновники, летом на подходе к мосту также до неузнаваемости изменился «иорданский» родник, который считается святым источником. Благоустроили не только колодец, но подъезд и спуск нему, появилась купель.