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В Калужской области жители 53 населенных пунктов проголосуют за выбор мест для благоустройства
В Калужской области определены 53 муниципалитета, в которых будет проходить онлайн-голосование по выбору общественных территории для благоустройства в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства. Полный список населенных пунктов публикуем ниже.
Весной этого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» впервые на общероссийской платформе пройдет онлайн-голосование, где будут размещены адреса территорий, нуждающихся в изменениях к лучшему.
Платформа станет всероссийским порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень территорий в каждом конкретном городе.
- Голосование станет доступно с 26 апреля и продлится до 30 мая 2021 года. Принять в нем участие смогут жители региона, начиная с 14 лет, что очень важно, так как именно молодежи предстоит развивать свои родные города в последующем, - подчеркивают в правительстве.
В Калужской области подготовлен перечень территорий, состоящий из 150 объектов, за выбор которых предлагается горожанам отдать свой голос. Уже в апреле - мае калужане смогут выбрать территории для преображения в 2022 году.
53 муниципалитета, в которых будет проходить онлайн-голосование по выбору общественных территории для благоустройства в 2022 году:
- Калуга
- Обнинск
- Бабынино
- Воротынск
- Барятино
- Боровск
- Балабаново
- Ермолино
- Село Совхоз Боровский
- Село Кривское
- Кондрово
- Полотняный Завод
- Пятовский
- Товарково
- Дворцы
- Льва Толстого
- Думиничи
- Село Новослободск
- Жиздра
- Жуков
- Белоусово
- Кременки
- Село Восход
- Село Высокиничи
- Киров
- Износки
- Мятлево
- Козельск
- Сосенский
- Деревня Дешовки
- Деревня Подборки
- Село Березичский Стеклозавод
- Бетлица
- Людиново
- Малоярославец
- Детчино
- Село Кудиново
- Медынь
- Мещовск
- Мосальск
- Перемышль
- Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция
- Спас-Деменск
- Сухиничи
- Середейский
- Таруса
- Ульяново
- Ферзиково
- Октябрьский Сельсовет
- Поселок Еленский
- Хвастовичи
- Юхнов
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