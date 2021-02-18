В Калужской области жители 53 населенных пунктов проголосуют за выбор мест для благоустройства

В Калужской области определены 53 муниципалитета, в которых будет проходить онлайн-голосование по выбору общественных территории для благоустройства в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства. Полный список населенных пунктов публикуем ниже.

Весной этого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» впервые на общероссийской платформе пройдет онлайн-голосование, где будут размещены адреса территорий, нуждающихся в изменениях к лучшему.

Платформа станет всероссийским порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень территорий в каждом конкретном городе.

- Голосование станет доступно с 26 апреля и продлится до 30 мая 2021 года. Принять в нем участие смогут жители региона, начиная с 14 лет, что очень важно, так как именно молодежи предстоит развивать свои родные города в последующем, - подчеркивают в правительстве.

В Калужской области подготовлен перечень территорий, состоящий из 150 объектов, за выбор которых предлагается горожанам отдать свой голос. Уже в апреле - мае калужане смогут выбрать территории для преображения в 2022 году.

53 муниципалитета, в которых будет проходить онлайн-голосование по выбору общественных территории для благоустройства в 2022 году:

Калуга

Обнинск

Бабынино

Воротынск

Барятино

Боровск

Балабаново

Ермолино

Село Совхоз Боровский

Село Кривское

Кондрово

Полотняный Завод

Пятовский

Товарково

Дворцы

Льва Толстого

Думиничи

Село Новослободск

Жиздра

Жуков

Белоусово

Кременки

Село Восход

Село Высокиничи

Киров

Износки

Мятлево

Козельск

Сосенский

Деревня Дешовки

Деревня Подборки

Село Березичский Стеклозавод

Бетлица

Людиново

Малоярославец

Детчино

Село Кудиново

Медынь

Мещовск

Мосальск

Перемышль

Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция

Спас-Деменск

Сухиничи

Середейский

Таруса

Ульяново

Ферзиково

Октябрьский Сельсовет

Поселок Еленский

Хвастовичи

Юхнов