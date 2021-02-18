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В Калужской области жители 53 населенных пунктов проголосуют за выбор мест для благоустройства

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
Опубликовано: 18.02.2021 15:11 0 521
В Калужской области жители 53 населенных пунктов проголосуют за выбор мест для благоустройства

В Калужской области определены 53 муниципалитета, в которых будет проходить онлайн-голосование по выбору общественных территории для благоустройства в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства. Полный список населенных пунктов публикуем ниже.

Весной этого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» впервые на общероссийской платформе пройдет онлайн-голосование, где будут размещены адреса территорий, нуждающихся в изменениях к лучшему.

Платформа станет всероссийским порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень территорий в каждом конкретном городе.

- Голосование станет доступно с 26 апреля и продлится до 30 мая 2021 года. Принять в нем участие смогут жители региона, начиная с 14 лет, что очень важно, так как именно молодежи предстоит развивать свои родные города в последующем, - подчеркивают в правительстве.

В Калужской области подготовлен перечень территорий, состоящий из 150 объектов, за выбор которых предлагается горожанам отдать свой голос. Уже в апреле - мае калужане смогут выбрать территории для преображения в 2022 году.

53 муниципалитета, в которых будет проходить онлайн-голосование по выбору общественных территории для благоустройства в 2022 году:

  • Калуга
  • Обнинск
  • Бабынино
  • Воротынск
  • Барятино
  • Боровск
  • Балабаново
  • Ермолино
  • Село Совхоз Боровский
  • Село Кривское
  • Кондрово
  • Полотняный Завод
  • Пятовский
  • Товарково
  • Дворцы
  • Льва Толстого
  • Думиничи
  • Село Новослободск
  • Жиздра
  • Жуков
  • Белоусово
  • Кременки
  • Село Восход
  • Село Высокиничи
  • Киров
  • Износки
  • Мятлево
  • Козельск
  • Сосенский
  • Деревня Дешовки
  • Деревня Подборки
  • Село Березичский Стеклозавод
  • Бетлица
  • Людиново
  • Малоярославец
  • Детчино
  • Село Кудиново
  • Медынь
  • Мещовск
  • Мосальск
  • Перемышль
  • Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция
  • Спас-Деменск
  • Сухиничи
  • Середейский
  • Таруса
  • Ульяново
  • Ферзиково
  • Октябрьский Сельсовет
  • Поселок Еленский
  • Хвастовичи
  • Юхнов
Дмитрий Ивьев , Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
Опубликовано: 18.02.2021 15:11 0 521
Тэги: благоустройство
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