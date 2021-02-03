После многочисленных обращений калужан в соцсетях в Калуге обустроили лестницу на спуске к Яченскому водохранилищу. Фото в среду, 3 февраля, опубликовали в городской управе.

Лестница находится в районе вертолетной площадки. Она нужна рыбакам лыжникам и всем остальным, кто хочет прогуляться по льду в морозную погоду.

- Обращаем внимание, что в целях безопасности выход на лед возможен в светлое время суток при толщине льда не менее 20 сантиметров и в период устойчивых отрицательных температур, - подчеркивают в горуправе. - В случае происшествия на льду водоема необходимо немедленно обратиться за помощью на ближайшую спасательную станцию. Телефоны: Единая дежурная диспетчерская служба – 777-112, с мобильного - 101, 102, 112.