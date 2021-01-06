На калужские улицы продолжают сыпать тонны песка

В областном центре продолжается уборка снега и обработка тротуаров пескосоляной смесью. Как сообщает городская управа, в работах заняты 89 единиц техники и 140 дорожных рабочих. В посыпании тротуаров задействованы 14 тракторов.

Продолжаются работы на Театральной, Марата, Кирова, Рылеева, Достоевского, Ленина, Московской, Телевизионной, Генерала Попова и других улицах Калуги. За сутки вывезено 1850 кубометров снега, израсходовано 64 тонны пескосоляной смеси.

А как вы оценивает уборку калужских улиц и тротуаров?