В Калуге качели возле горуправы укрепили выставкой

В Калуге расшатались качели в сквере на улице Ленина, которые установили возле городской управы год назад. Чтобы укрепить конструкцию, между столбиками закрепили деревянные щиты. А в пятницу, 11 декабря, их превратили в выставочную площадку.

- Смонтирована экспозиция исторических коллажей работы Антона Ляпичева на новой уличной галерее в сквере на Ленина, 93, - рассказал главный архитектор Алексей КОМОВ. - Наконец, реализована изначальная идея проекта 2019 года.

Напомним, качели в новом сквере установили в конце 2019 года.

Качели днем 11 декабря 2020 года.

Такими их установили год назад.

А так было в проекте, который презентовали калужанам летом 2019 года.