В Калуге качели возле горуправы укрепили выставкой
В Калуге расшатались качели в сквере на улице Ленина, которые установили возле городской управы год назад. Чтобы укрепить конструкцию, между столбиками закрепили деревянные щиты. А в пятницу, 11 декабря, их превратили в выставочную площадку.
- Смонтирована экспозиция исторических коллажей работы Антона Ляпичева на новой уличной галерее в сквере на Ленина, 93, - рассказал главный архитектор Алексей КОМОВ. - Наконец, реализована изначальная идея проекта 2019 года.
Напомним, качели в новом сквере установили в конце 2019 года.
Качели днем 11 декабря 2020 года.
Такими их установили год назад.
А так было в проекте, который презентовали калужанам летом 2019 года.
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