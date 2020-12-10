В Калуге закрасили граффити на здании бывшего рынка

Управление административно-технического контроля Калужской области проверило состояние здание бывшего рынка на улице Марата в Калуге.

– Был выявлен факт ненадлежащего внешнего состояния фасада нежилого здания бывшего городского ранка, выразившийся в наличии на фасаде дома несанкционированных графических надписей и изображений, - рассказал в четверг, 10 декабря, начальник управления Станислав ОРЕХОВ.

После соответствующего предписания надписи закрасили.

Напомним, рынок закрыли с 1 апреля 2017 года. С тех пор здание пустует.

В разное время предлагалось использовать его под Театр юного зрителя или термы. Однако ни одна из идей не была реализована.