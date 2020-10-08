В центре Калуги провода прячут под землю

Рядом с памятником Кирову на одноименной улице на прошлой неделе рабочие раскопали тротуар. Работы там пока продолжаются. Мы узнали в управлении городского хозяйства, что именно делается в центре Калуги.

- В настоящее время ведутся работы по переустройству оптико-волоконной линии связи с воздушных подвесных линий связи в телефонную кабельную канализацию по программе «Чистое небо».

Завершить перекладку планируется к 12 октября.

Ранее, напомним, сообщалось, что работы по перекладке сетей будут проведены на улицах Ленина, Тульской, Дзержинского, Телевизионной, Никитина, Московской, Плеханова и Кирова, а также на площади Победы.

Работы должны завершиться к 12 октября.