В центре Калуги провода прячут под землю

Рядом с памятником Кирову на одноименной улице на прошлой неделе рабочие раскопали тротуар. Работы там пока продолжаются. Мы узнали в управлении городского хозяйства, что именно делается в центре Калуги.
- В настоящее время ведутся работы по переустройству оптико-волоконной линии связи с воздушных подвесных линий связи в телефонную кабельную канализацию по программе «Чистое небо».
Завершить перекладку планируется к 12 октября.
Ранее, напомним, сообщалось, что работы по перекладке сетей будут проведены на улицах Ленина, Тульской, Дзержинского, Телевизионной, Никитина, Московской, Плеханова и Кирова, а также на площади Победы.
Работы должны завершиться к 12 октября.
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