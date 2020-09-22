Обнинск украсили картиной Кончаловского

В Обнинске фасады домов на проспекте Ленина решили украсить картиной Петра Кончаловского «Сирень в корзине». Репродукцию разделили на три части и перенесли на дома 130, 132 и 134.

На прошлой неделе смонтировали уже третью часть, сообщает администрация Обнинска.

Картина «Сирень в корзине» есть в обнинском Музее истории города. Ее можно увидеть в разделе экспозиции, посвященному жизни и творчеству Петра Петровича Кончаловского.

Петр Кончаловский - русский и советский живпоисец, дед Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского.