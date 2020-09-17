На набережной Яченского водохранилища установят бювет с питьевой водой и туалет

В Калуге продолжаются работы по благоустройству набережной Яченского водохранилища. Здесь уже заменено порядка 800 метров водопровода, проходящего по склону оврага, который проходит чуть выше водоема.

На набережной также обещают установить стационарный туалет. Он появится в районе вертолетной площадки.

— Работы по его установке еще только предстоят, но прокол в выбранном месте уже сделан. Я считаю это большой общей победой в плане дальнейшего благоустройства этого знакового места, — рассказал на очередной планерке городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Помимо стационарного туалета на набережной Яченского водохранилища появится бювет с чистой питьевой водой и водозаборная колонка.