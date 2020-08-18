В Калужской области благоустроили новый сквер Памяти

В селе Барятино Тарусского района Калужской области выполнены работы по благоустройству территории воинского мемориала.

Инициаторами появления в селе сквера Памяти в год 75-летия Победы выступили сами жители, сообщает «КГВ». Отреставрирован памятник — фигура скорбящей матери, укреплен и выложен гранитной плиткой постамент. На нем установлена табличка с именами солдат и офицеров, павших в декабре 1941 года за освобождение барятинской земли.

Справа от памятника появились семь новых гранитных стел с именами воинов-уроженцев Барятино и окрестных деревень, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Несколько лет назад стелы с именами погибших земляков уже были установлены здесь по инициативе и непосредственном участии местного жителя, пенсионера Анатолия Егоровича Макарова. Сейчас они обновлены.

Жители села уже высадили здесь молодые деревья и разбили клумбы. Раз в год, в День Победы, здесь планируют зажигать Вечный огонь.

Строительство сквера Памяти стало возможным благодаря участию села в программе регионального минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий». Общая стоимость работ составила немногим больше миллиона рублей. 70% из них составило областное финансирование, остальные средства добавил бюджет сельского поселения.

Братское захоронение советских воинов появилось в Барятино в далеком 1956 году. В нем покоятся покоятся останки 233 воинов, павших за освобождение Тарусского района. Имена 192 героев остались неизвестными.