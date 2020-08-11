Таруса стала побратимом венгерскому курорту

Впервые в истории туристической индустрии подписан меморандум о намерениях создать курорты-побратимы. С такой инициативой выступила куратор Московского офиса агентства по развитию экспорта Венгрии НЕРА Маргарита Хорват.

Тарусский спа-отель «Welna», ориентированный на гостеприимство и организацию качественного семейного отдыха, первым в России поддержал эту идею.

На открытой веранде на территории отеля с видом на зеленую рощу документ о сотрудничестве подписали директор по развитию офиса агентства ХЕПА — «ВенРусТрейд» в Москве Игорь Верейкин и управляющий гостиничным центром «Welna» Станислав Качалин. Обменявшись рукопожатиями, руководители присоединились к фотосессии, которую проводила с гостями советник по маркетингу агентства Тата Лустас.

За чашкой кофе участники встречи обсудили план совместной деятельности. Они рассмотрели вопросы о разработке лечебных, учебных, культурно-досуговых программ, об открытии новых направлений бизнеса, расширении сотрудничества в сфере торговых отношений.