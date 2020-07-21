Владислав Шапша потребовал исправить недочёты на набережной Яченского водохранилища

Глава Калужской области Владислав ШАПША побывал в Калуге на Яченском водохранилище, где ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной и восстановлению подпорной стены строительной площадки второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

На месте разрушения подпорной стены выбран насыщенный водой грунт, подрядчик готов приступить к бетонированию. В ближайшее время будут приняты проектные решения по укреплению склона и строительству новой подпорной стены.

Владислав Шапша обратил внимание руководства области и города на необходимость ликвидации оставшихся завалов и дополнительного укрепления склона в максимально короткое время.

На набережной, в настоящее время, продолжается работа по озеленению, устройству велосипедных дорожек и тротуаров с освещением, уже установлены часть бордюрного камня и антивандальные дождеприемники, которые решат проблему воровства решеток ливневых колодцев.

Главе региона представили проект зоны отдыха, предусматривающий установку деревянных конструкций для удобства подхода горожан к воде.

Глава городской администрации Дмитрий Денисов доложил Владиславу Шапше о росте темпов реализации проекта, в том числе за счет увеличения количества единиц техники и работающих на объекте людей. По его словам, демонтаж бетонного ограждения находится на стадии завершения, окончательное решение по парапету будет принято в ближайшее время. Представитель подрядной организации отметил, что сложившаяся в настоящее время ситуация позволяет перейти на круглосуточный график.

Владислав Шапша потребовал исправить недочеты по установке бордюров, а также поручил министру спорта организовать соревнования на воде между командами ведущих вузов области, приурочив их к открытию набережной.